Deutsche Rohstoff: Wechsel in das neue KMU-Segment geplant

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG plant, ihre Aktie (WKN A0XYG7) und die im vergangenen Jahr emittierte Anleihe (WKN A2AA05) im neuen Segment für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) der Deutsche Börse handeln zu lassen. Sie wird beantragen, beide Instrumente bereits zum Start des Segments am 1. März 2017 in dieses einzubeziehen. Das neue KMU-Segment löst den bisherigen Entry Standard ab. Die Deutsche Rohstoff AG wird die ICF BANK AG als ihren Deutsche Börse Capital Market Partner mandatieren.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff, kommentierte: „Wir freuen uns auf den Wechsel in das neue Segment. Wir erwarten uns davon eine größere Visibilität bei Investoren sowie eine höhere Liquidität in unserer Aktie. Das Segment kann sicher dazu beitragen, den deutschen Aktienmarkt für kleine und mittlere Unternehmen wieder mehr in den Fokus der Investoren zu rücken.“

Mannheim, 27. Januar 2017

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de